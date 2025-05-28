إخطار من الاحتلال بهدم 58 مبنى سكني في طولكرم

أخطر جيش الاحتلال 58 بناية سكنية بالهدم في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، تضم 200 عائلة فلسطينية.

وقال فيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم لوكالة «معا»، إن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بسماح الاحتلال للعائلات التي تنوي قواته هدم منازلهم بالدخول إلى المخيم بين الساعة التاسعة صباحًا والواحدة ظهرًا من يوم غد الخميس، لنقل مقتنياتهم منها.

وأضاف سلامة، أن المباني السكنية التي تنوي قوات الاحتلال هدمها تضم 200 عائلة على الأقل، في ظل ظروف صعبة.

وتأتي عملية الهدم استكمالًا لما نفّذه جيش الاحتلال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مخيم نور شمس، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه واسع النطاق في مخيمات شمال الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام بلدة زيتا شمال محافظة طولكرم، في عدوان موسع دخل ساعته الـ16 على التوالي، وسط تعزيزات إضافية، وانتشار للجنود في مختلف أنحاء البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة خلال الساعات الماضية، ونصب عدة حواجز مفاجئة على مداخلها الرئيسي، وفي شوارعها الداخلية ومنطقة السهل، ومنع المواطنين من التنقل، واحتجز عددا منهم، وأخضعهم للتحقيق الميداني، والتدقيق في الهويات.

وانتشرت فرق المشاة في أحياء متعددة من البلدة، لا سيما في محيط المنازل التي سبق وتمت مداهمتها، وتحديدا في محيط منازل عائلة أبو العز، وسط استمرار عمليات التفتيش والمداهمات وإخضاع السكان للاستجواب.

واستولى جنود الاحتلال على عدة منازل على الشارع الرئيسي للبلدة تعود لعائلتي الجدعة ومرعي، وحولوها إلى ثكنة عسكرية ونقطة مراقبة.

وتشهد محافظة طولكرم تصعيدا متواصلا من قبل الاحتلال، تركز في الآونة الأخيرة على البلدات الشمالية والشرقية، حيث تتعرض لاقتحامات شبه يومية تشمل مداهمات للمنازل، واعتقالات، والتنكيل بالمواطنين.