وزير الطيران المدني: مصر تسعى لأن تكون دولة رائدة إقليميا في إنتاج الوقود المستدام

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الافتتاح الرسمي للنسخة العاشرة من "أسبوع أفريقيا للطيران 2025" الذي تستضيفه العاصمة الزيمبابوية، وذلك بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، وبمشاركة أكثر من 400 ممثل عن دول القارة والمنظمات الدولية.

ويعد "أسبوع أفريقيا للطيران" أكبر فعالية سنوية في مجال الطيران المدني على مستوى القارة، ويُنظم تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بالتعاون مع المفوضية الأفريقية للطيران المدني (AFCAC). ويُشكل الحدث منصة محورية لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون في مجالات السلامة والأمن والتكامل القاري في صناعة النقل الجوي، خاصة في ظل التحديات البيئية والتكنولوجية المتغيرة.

- دعم مصري لترشيحها لمجلس الإيكاو

تأتي المشاركة المصرية في سياق استعداد القاهرة لخوض انتخابات عضوية مجلس الإيكاو خلال الدورة 42 المقبلة للجمعية العامة للمنظمة في سبتمبر، في تأكيد جديد على مكانة مصر الرائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطيران المدني.

وشهد حفل الافتتاح حضور كيمبو موهادي، نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، وسلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس الإيكاو، والسيد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب رؤساء سلطات طيران مدني وممثلين عن منظمات دولية وخبراء النقل الجوي.

وفي كلمته، أكد الوزير سامح الحفني أن انعقاد هذا الحدث يعكس التزام القارة الأفريقية بتوحيد الرؤى للنهوض بقطاع الطيران، باعتباره رافعة للتنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون القاري في مجالات السلامة الجوية، والأمن، وتحديث البنية التحتية، وبناء القدرات، بما يخدم تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.

كما شارك الوزير إلى جانب الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، في الاجتماع التنسيقي لرؤساء سلطات الطيران المدني بإقليم أفريقيا والمحيط الهندي، والذي ناقش التحديات التشغيلية، وبناء القدرات الفنية، وتطبيق أهداف الإيكاو الاستراتيجية، إلى جانب آليات التوسع في استخدام الوقود المستدام للطيران (SAF).

- اجتماعات متخصصة لتعزيز السلامة والأمن

وعلى هامش الفعاليات، شارك الوفد المصري في الاجتماعين: الثامن والعشرين للجنة التوجيهية لخطة السلامة الجوية الإقليمية (AFI Plan)، والرابع عشر لخطة أمن الطيران والتسهيلات (AFI SECFAL Plan)، حيث جرى بحث سبل تعزيز التزام الدول الأفريقية بالمعايير الدولية، ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

وأكد الدكتور الحفني، خلال الاجتماعات، دعم مصر الكامل للمبادرات القارية الهادفة إلى رفع كفاءة وأمان القطاع، مشيداً بخطوة دمج المجموعتين الإقليميتين للتخطيط والتنفيذ (APIRG) والسلامة الجوية (RASG-AFI) لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق على مستوى القارة.

- مصر تقود جهود إنتاج الوقود المستدام

كما كشف وزير الطيران عن خطوات فعلية اتخذتها مصر لتوطين إنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF)، في إطار التزام الدولة بالتحول إلى منظومة طيران صديقة للبيئة، وتقليل البصمة الكربونية للقطاع، مشيراً إلى أن مصر تسعى لأن تكون دولة رائدة إقليمياً في هذا المجال الحيوي.

- مصر مركز إقليمي للطيران في أفريقيا

وفي ختام تصريحاته، شدد الحفني على أن المشاركة الواسعة من مختلف الدول والمنظمات تعكس تنامي دور قطاع الطيران في دعم التنمية الاقتصادية بالقارة، مؤكداً عزم مصر، برؤيتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي، على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي متقدم في صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في أفريقيا.



