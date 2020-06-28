محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بمطاعم ومقاهي حي غرب

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددًا من مطاعم ومقاهي ومحلات حي غرب لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي، في إطار عدد من المعايير والاشتراطات والتأكيد على ارتداء الكمامات في جميع المنشأت ووسائل النقل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.

وأكد المحافظ، على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وذلك استكمالا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب وأعضاء لجنة التفتيش والمتابعة على المنشأت بالحي.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض الكافيتريات والمطاعم بشارع سيتي وشارع المكتبات وتابع إجراءات التعقيم وارتداء الكمامات والالتزام بنسبة التشغيل 25 % وشاهد أماكن تجهيز الطعام ببعض المطاعم للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالنظافة العامة كما التقى ببعض المواطنين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم وفق الإجراءات التي يتم تطبيقها حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشدد محافظ أسيوط على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بفتح "المطاعم - المقاهي" المرخصة من وحدات الإدارة المحلية والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، والسماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة واستمرار الإلتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ووضع الملصقات واللوحات الارشادية لتوعية المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط، فضلا عن متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً ووقف حركة المواصلات في الثانية عشر في منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا يوميًا.

وأكد المحافظ، على ضرورة قياس درجات الحرارة لجميع العاملين بمختلف المنشأت يوميًا وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان والتزام العاملين في المنشأة بإرتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان محافظ أسيوط أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".