الكرملين: الهجوم على أوكرانيا ينتهي خلال يوم في تلك الحالة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسير وفقا للخطة المرسومة، مضيفا أنها «يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الثلاثاء، أجاب «بيسكوف» بالنفي، حول ما إذا كان الكرملين قد حدد إطارا زمنيا لنهاية، ما تطلق عليه روسيا مسمى «العملية العسكرية الخاصة».

وأضاف متحدث الكرملين: «إننا نستند إلى تصريحات رئيسنا (فلاديمير بوتين)، بأن العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها».

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، التي أعرب فيها عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة قبل حلول الطقس البارد، تابع: «يمكن للجانب الأوكراني أن يوقف كل شيء قبل نهاية اليوم الحالي، فنحن بحاجة إلى أمر لكتائب القوميين بإلقاء أسلحتها، وأمر للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، وتنفيذ شروط روسيا الاتحادية».