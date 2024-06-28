البنك الأهلي يعقد موقف المقاولون في الدوري بفوز عريض

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح البنك الأهلي التسجيل في الدقيقة الأولى بهدف من توقيع ياو أنور، ثم أضاف أسامة فيصل هدفا ثانيا في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 51 قلص مامادو نياس الفارق بتسجيله هدف المقاولون الوحيد.

وأضاف سيرجي أكا الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 70، ثم أحرز جريندو الهدف الرابع في الدقيقة 82.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 28 مباراة يحتل بها المركز الـ14 في ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد المقاولون عند 19 نقطة من 26 مباراة، يحتل بها المركز الـ17 (قبل الأخير).