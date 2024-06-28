مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

ويطمح الأهلي في مواصلة النتائج الإيجابية من أجل التقدم نحو صدارة ترتيب الدوري الممتاز وتقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر لجدول المسابقة.

بينما يسعى فاركو لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب والهروب من قاع جدول مسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، بينما يحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر.

الهجوم: وسام أبوعلي.