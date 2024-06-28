محافظ الغربية يتابع رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة، بطول 1 كيلومتر، وعرض 8 أمتار، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث تم الانتهاء من رش طبقة MCO لآخر قطاع طبقة الأساس بعد التوسعات للقطاع العرضي تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت الرابطة خلال ساعات.

وأكد رحمي أن المحافظة أزالت كل الإشغالات والتعديات على الطريق، بالإضافة إلى زيادة عرض الرصف ليصبح 10 أمتار؛ لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة التي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

كما أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.