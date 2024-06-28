زعيم حزب العمل الإسرائيلي يطالب بانتخابات فورية

قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو فاشلة وتشكل خطرا على إسرائيل، مطالبا بالتوجه إلى انتخابات فورا، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويوم الثلاثاء، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن عضو مجـلس الحرب الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، دعوته إلى عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل، مشيدا كذلك بقرار المحكمة العليا بشأن إنهاء إعفاء الحريديم من التجنيد.

ووفقا للقناة، قال جانتس: "يجب أن نتجه إلى الانتخابات المبكرة في إسرائيل"، مؤكدا أنه "علينا تقديم تنازلات مؤلمة من أجل مواجهة التحديات".

وأمس الخميس، أغلق متظاهرون إسرائيليون طريقين رئيسيين أحدهما يربط بين مدينتي تل أبيب وحيفا وسط وشمال إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة.

كما قالت "الجزيرة" إن الأمن الإسرائيلي أغلق شارعا يؤدي إلى محل إقامة نتنياهو في القدس مع بدء مظاهرة بمشاركة عائلات المحتجزين.