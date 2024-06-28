الزمالك يعلن قائمته لمواجهة سيراميكا انتظارا لبيان الإدارة

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على قائمة الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء السبت في الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز.

وتم إبلاغ الجهاز الفني بالاستعداد للمباراة على الرغم من قرار مجلس الإدارة السابق بعدم خوض مباريات في الدور الثاني للدوري لحين استكمال مؤجلات الدور الأول.

وفي الوقت الذي يضع فيه مجلس الزمالك اللمسات الأخيرة على بيان يوضح فيه تطورات الموقف، وما حققه النادي من مكتسبات خلال إعلانه عدم خوض مباراة القمة، فإن الفريق يستعد لمواجهة سيراميكا.

وتضم قائمة الفريق الأساسية، باستثناء الغائبين للإصابات أمثال شيكابالا وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.