اليونان تحث الاتحاد الأوروبي للضغط على تركيا لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين

حثت اليونان اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي على التأكد من وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق 2016 بشأن اللاجئين، في الوقت الذي ترفض فيه أنقرة استعادة طالبي اللجوء غير الشرعيين.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس-في بيان- يوجد حاليا 1908 مهاجرين على الجزر اليونانية والذين تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء.

وينص اتفاق اللاجئين الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وبروكسل في عام 2016، أنه يمكن لليونان إعادة هؤلاء المهاجرين إلى تركيا.

وبالمقابل، فإن الاتحاد الأوروبي يأخذ لاجئا سوريا واحدا من تركيا مقابل كل سوري يتم إعادته لتركيا، ويقدم دعما ماليا لأنقرة لرعاية اللاجئين.

ولكن أنقرة علقت استقبال اللاجئين العائدين في مارس 2020 ، بحجة جائحة كورونا. وقال ميتاراكيس إن تركيا ترفض التعاون منذ 17 شهرا، على الرغم من إمكانية استخدام اختبار فيروس كورونا في عملية الإعادة.

وتابع الوزير إن أثينا طلبت بالفعل في يناير الماضي المساعدة من الاتحاد الأوروبي، لكن دون جدوى.

قال ميتاراكيس إن اليونان تتوقع أن تفي جارتها بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق اللاجئين - سواء فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين أو منع العبور غير القانوني للحدود.

وأرسل الوزير اليوناني بيانه إلى مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية وإيلفا جوهانسون مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية وفابريس ليجيري رئيس فرونتكس.

ويعيش حاليا حوالي 6650 مهاجرا على الجزر اليونانية.