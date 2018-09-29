الكرملين: ارتباط رفض مصر للحبوب الأوكرانية بزيارة لافروف غير محتمل

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه من غير المحتمل أن يكون رفض مصر للحبوب الأوكرانية، مرتبطا بزيارة لافروف، مشيرًا إلى أن «هذه مسألة بين الدولتين»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ويوم الأحد الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضره سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لافروف نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً.

وأوضح أن الرسالة تضمنت الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى فيلادمير بوتين، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات.