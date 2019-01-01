كوريا الجنوبية توقع صفقة تصدير أسلحة مع بولندا

وقعت كوريا الجنوبية صفقة أساسية مع إدارة التسلح البولندية لتصدير ألف دبابة من طراز K2 التي تعتبر سلاحا رئيسيا للقوات البرية في كوريا الجنوبية.

وذكرت شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع أنظمة السكك الحديدية ومعدات المصانع -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- أنها وقعت صفقة أساسية مع إدارة التسلح البولندية لتصدير ألف دبابة من طراز K2 التي تعتبر سلاحا رئيسيا للقوات البرية الكورية".

وأوضحت أن مراسم الصفقة أقيمت في العاصمة البولندية وارسو، مضيفة أنها جاءت في إطار إجراءات طرحتها بولندا لتحديد إجمالي الكمية وحجم المشروع لتخصيص ميزانية مشروعات قبل إبرام صفقات منفصلة مستقبلية.

ولفتت إلى أن الصفقة تنص على مهلة التسليم لكل من الدفعتين الأولى والثانية، والمواصفات المفصلة، وتدريبات ذات الصلة، وشروط الصيانة وغيرها، مؤكدة أن الشركة ستقدم دفعة أولى من دبابات K2 محلية الصنع ضمن ما يمكن توفيره أولا، وستُسلم إلى بولندا بشكل نهائي دفعة ثانية من الدبابات التي يتم إنتاجها في مصانع بولندا وكوريا.

وأضافت أنه سيتم إنتاج الدبابات المخصصة-من الدفعة الثانية على وجه الخصوص- لنظام بولندا العسكري والتي تم تطبيق عليها المواصفات الإضافية، مؤكدة أن الصفقة ستتيح فرصة لبولندا لامتلاك القدرة على إنتاج الدبابات بنفسها.

وظلت بولندا تظهر إرادتها القوية في إبرام الصفقة من خلال تفقد دبابات K2 في شهر مايو الماضي في مدينة تشانغوون، على بعد 398 كيلومترًا جنوب سول، وقد أبرمت "مجموعة الأسلحة البولندية" مذكرات تفاهم مع شركة "هيونداي روتيم" في "يوروساتوري 2022"، وهو معرض دولي لصناعة الدفاع والأمن، للتطوير المشترك للمدرعات والدبابات، وأعطت الصفقة فرصة إلى شركة "هيونداي روتيم" لإيجاد أول موطئ قدم لها لتصدير دبابات K2.