ماليزيا ترسل طلبا إلى روسيا للانضمام إلى بريكس

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأحد، إن ماليزيا أرسلت طلبا إلى روسيا للانضمام إلى منظمة بريكس.

وروسيا هي رئيسة المنظمة التي تضم أيضا البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفقا لوكالة "برناما" الماليزية للأنباء.

وقال أنور في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن "رغبة ماليزيا في الانضمام إلى منظمة بريكس هي الجوهر الرئيسي لمناقشاته مع وزير الخارجية الروسي الزائر سيرجي لافروف الذي زار رئيس الوزراء اليوم الأحد في مجمع سيري بيردانا".

وأضاف أن "ماليزيا أرسلت خطاب طلب للانضمام إلى منظمة (بريكس) إلى روسيا كرئيس لمجموعة بريكس، إلى جانب التعبير عن انفتاحها للمشاركة كدولة عضو أو شريك استراتيجي".

وتأسست مجموعة بريكس، التي ضمت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين، في عام 2009 كمنصة تعاون للاقتصادات الناشئة، مع انضمام جنوب أفريقيا إلى التكتل في عام 2010. وقد تم توسيع التكتل الآن ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتساهم بريكس الآن في ربع الاقتصاد العالمي، وتمثل خمس التجارة العالمية وتمثل حوالي 40% من سكان العالم.