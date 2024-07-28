وزير الزراعة: وضع أسعار استرشادية عادلة للتوريد خلال 10 أيام

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مشاورات تجمعه بوزيري التموين والمالية بخصوص وضع أسعار استرشادية لتوريد المحاصيل الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه المشروعات تهدف إلى وضع أسعار استرشادية تضمن للمزارع عائدًا مجزيًّا على زراعاته.

وأوضح أنّه سيتم الاستقرار على أسعار استرشادية عادلة للتوريد خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أنه ستتم دراسة تكلفة الإنتاج ونسبة التضخم وكل ما يدخل في محددات التسعير بالسوق.

وأشار إلى أنّ الأسعار الاسترشادية هي أسعار الضمان للفلاح، بحيث يكون قابلًا للزيادة ولا يقبل النقص.

في شأن آخر، أكّد فاروق التزام الوزارة بالدعم الكامل لأي تنسيق مع وزارة الصناعة فيما يخص ملف المصانع العاملة في القطاع، وهو تعاون يسود مع مختلف الوزارات.

وشدد على أن التنسيق المستمر بين الوزارات يساهم في تحقيق المطلوب من الحكومة تجاه المستثمرين وكذلك تجاه المواطنين، موضحًا أن الجميع يهدف لمصالح الوطن وزيادة الإنتاج وتقنين الأوضاع في حال وجود مخالفات.