مسؤول ألماني بارز يتحفظ إزاء حظر الشرطة لمظاهرة في برلين

أبدى رئيس ديوان المستشارية في برلين هيلجه براون، تحفظا إزاء قرار شرطة العاصمة الألمانية بحظر مظاهرة كبيرة كان مخططا إقامتها غدا السبت.

وقال براون مساء أمس الخميس، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف): "ما أجده صعبا للغاية ومشكلة كبيرة في اعتقادي هو تضمين نية المتظاهرين في تبرير رفض المظاهرة، وهذا لا يجوز بالطبع".

وتحدث براون عن مسألة صعبة للغاية تتعلق بموازنة الحظر، وقال: "أرى أنه يمكن لمعارضي إجراءات كورونا التظاهر"، مضيفا في الوقت نفسه أنه يتعين أن يخضع المتظاهرون للقواعد أيضا خلال التظاهر.

وكانت شرطة برلين، حظرت مظاهرة كبيرة كان مخططا إقامتها غدا للاحتجاج على إجراءات التقييد الخاصة باحتواء جائحة كورونا. وقال وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، مبررا الحظر أنه من المتوقع حدوث انتهاكات لقانون الحماية من العدوى من قبل مجموعة المشاركين المنتظرة.

وصرح جايزل أيضا بأنه لا يريد أن يقدم مسرحا لـ"منكري كورونا ومواطني الرايخ والمتطرفين اليمينيين"، ويتخذ منظمون المظاهرة إجراءات قانونية ضد الحظر.

ومن جانبها، قالت ألينا بويكس، رئيسة مجلس الأخلاقيات الألماني، في تصريحات لنفس المحطة: "ليس من السهل تقييد حرية التظاهر وحرية التعبير. عليك أن تنظر للأمر بتمعن في كل مرة "، مضيفة أن الأمر لا يتعلق بمن يتظاهر أو من أجل أو ضد ماذا يتم التظاهر، بل كيف يتم التظاهر، مؤكدة ضرورة الأخذ في الاعتبار أننا في مدينة كبيرة وأن المشاركين يرتادون وسائل النقل العام ويلتقون بأشخاص.