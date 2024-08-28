أمير قطر ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والوفد المرافق.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة لمناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والوفد المرافق، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/Kk27iCgsOe pic.twitter.com/5zTaFJ4f9u — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 28, 2024

وبدأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء، جولة إلى منطقة الخليج تنتهي الخميس.

وخلال الزيارة، يجري ميشيل مشاورات بشأن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في 16 أكتوبر القادم في بروكسل.

وسيستعرض ميشيل مع المسؤولين في المنطقة مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من الأزمة في الشرق الأوسط إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، فضلا عن جميع الجوانب ذات الصلة بالتعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يلتقي ميشيل في الرياض ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما سيجتمع أيضا أثناء وجوده في عاصمة المملكة مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي.

وتتضمن الزيارة التواصل مع أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي كجزء من الاستعدادات للقمة المقبلة.