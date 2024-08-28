أبو مازن يقطع زيارته الخارجية ويعود إلى فلسطين لمتابعة تطورات العدوان على الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قطع زيارته الخارجية وعاد إلى أرض الوطن اليوم، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وباستشهاد المواطنين العشرة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.