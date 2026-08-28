سرقة قلادة ألماس تقدر بالملايين تعود لملكة مصر السابقة من متحف بفيينا

سرقت قلادة قيمة من الألماس تعود لملكة مصر السابقة نازلي من متحف في فيينا، حسبما قالت الشرطة النمساوية يوم الخميس.

ونشرت الشرطة صورة للقطعة، التي صنعتها شركة مجوهرات "فان كليف أند آربلز" الفاخرة في باريس.

ولم يقدم متحف الفنون التطبيقية في فيينا تفاصيل حول القطعة المسروقة، ولكن المعلومات الواردة على موقعه الإلكتروني تشير إلى أنها قد تكون قلادة ملكية تحتوي على 673 قطعة ألماس تزن أكثر من 200 قيراط.

وأكد المتحف فقط وقوع حادثة سرقة خلال معرض المجوهرات الخاص به، وقال إن أحدا لم يصب بأذى. وقال إنه لن يتم تقديم أي معلومات حول التحقيق الجاري.

ويعرض متحف الفنون التطبيقية أكثر من 300 قطعة من مجموعة "فان كليف أند آربلز" منذ أوائل يونيو/حزيران.

وتظهر صورة للمعرض على موقع المتحف القلادة خلف واجهة عرض زجاجية. وذكر الوصف المصاحب أنها كانت تعود في السابق للملكة نازلي ملكة مصر، التي ارتدتها عام 1939 في حفل زفاف ابنتها فوزية على ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، الذي أصبح شاه إيران لاحقا.

وبيعت القلادة بمبلغ يقارب 3ر4 مليون دولار في مزاد علني في نيويورك عام 2015، وفقا لدار سوثبيز للمزادات.

وقالت الشرطة إن رجلين مجهولين حطما واجهة العرض خلال ساعات العمل، وأخذا القطعة ولاذا بالفرار.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة شخصين يشتبه بهما يرتديان ملابس داكنة داخل المتحف.