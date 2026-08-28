سفيان بن جديدة يقود هجوم الأهلي أمام زد في التشكيل المتوقع بالدوري

استقر الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مواجهة زد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على زد إف سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في المسابقة بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويعتزم عموتة الدفع بالجزائري منصف بقرار في الخط الهجومي، إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي والجزائري سفيان بن جديدة، لقيادة هجوم الفريق أمام زد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، محمد هاني.

خط الوسط: كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة.