 كندا تسجل 11 ألفا و381 إصابة جديدة و56 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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كندا تسجل 11 ألفا و381 إصابة جديدة و56 حالة وفاة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 10:54 ص

سجلت كندا 11 ألفا و381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و620 ألفا و537 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و751 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 55.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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