مفوضة أوروبية متفائلة بشأن إمكانية التغلب على مأزق إصلاح نظام اللجوء

أعربت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، اليوم الخميس، عن تفاؤلها أن وزراء الاتحاد الأوروبي يمكنهم كسر المأزق بشأن حزمة إصلاح نظام الهجرة المختلف عليها.

وقالت يوهانسون لدى وصولها إلى اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "آمل أن يكون الوزراء مستعدين لاتخاذ آخر خطوة صغيرة".

ويثور حاليا خلاف شديد بين الدول الأعضاء حول أحد أجزاء الإصلاح على وجه الخصوص، والذي يطلق عليه أزمة التنظيم في حال حدوث تدفق شديد للمهاجرين.

ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن من الاتفاق على موقف مشترك، مما يعرقل المحادثات مع البرلمان الأوروبي. وأصبحت المفاوضات حول حزمة الإصلاحات الشاملة بشأن الهجرة واللجوء بمثابة سباق ضد الزمن.