 نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات.. ويشدد على وجود الإشراف الطبي في الكليات - بوابة الشروق
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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات.. ويشدد على وجود الإشراف الطبي في الكليات

آلاء يوسف
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 11:22 ص

شدد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، على تفعيل منظومة التحول الرقمي طبقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 م، موجهًا إلى أهمية وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية واستعداد فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا ضم: الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة.

وخلال الاجتماع وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى ضرورة التعاون التام بين كلية الزراعة بنين وفصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطالبات، بجانب ذلك نبه فضيلته على أهمية تنظيم حفل استقبال للطالبات؛ لتعريفهن بالكلية، وإلقاء الضوء على فرص العمل المتاحة لخريجات الكلية.


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