النيابة تأمر بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولا داخل رشاح مياه بالبدرشين

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن جثة شاب عثر على جثة في حالة انتفاخ داخل رشاح مياه بمنطقة البدرشين، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، في حالة انتفاخ داخل رشاح مياه بمنطقة دهشور بنطاق قسم شرطة البدرشين.

وتلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل رشاح مياه بقرية دهشور بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره وفي حالة انتفاخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجاري تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.