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ميريام فارس ترزق بمولود جديد

ميريام فارس
ميريام فارس
إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 8:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 8:23 م
أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إنها رزقت في 20 أكتوبر الجاري بمولود جديد اسمته "ديف".

ونشرت ميريام صورة لطفلها عبر حسابها بموقع تويتر معلقة: "‏صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".



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