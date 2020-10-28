ميريام فارس ترزق بمولود جديد

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أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إنها رزقت في 20 أكتوبر الجاري بمولود جديد اسمته "ديف".



ونشرت ميريام صورة لطفلها عبر حسابها بموقع تويتر معلقة: "‏صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".





