ميريام فارس ترزق بمولود جديد

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صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني 💙 pic.twitter.com/6Axv6RkxaJ
— Myriam Fares (@myriamfares) October 28, 2020
صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني 💙 pic.twitter.com/6Axv6RkxaJ