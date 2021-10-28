إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي يرغب أن تكون الإنجازات الصوت السائد خلال السنوات المقبلة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ثورة 30 يونيو ثورة استجاب لها الجيش المصري وسلمها لإدارة مدنية، قائلا: «فكرة نقل دولة من الحزب الحاكم أو دولة الرجل الواحد إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة مستقلة فكرة تأخذ عشرات السنوات وتحدث بشكل تدريجي».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن التجارب الثورية تقع في خطايا كبيرة أهمها فكرة التغيير الحالي وذلك لا يحدث في الغالب، مؤكدا أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر، بالإضافة إلى إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان بمثابة لحظة الوقفة التعبوية وهي لحظة إعادة الانطلاق.

وتابع أن سنوات الشقاء بالنسبة للمصريين بدأت منذ 2014، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لديه رغبة في أن يكون الصوت السائد خلال السنوات المقبلة هو صوت الإنجاز والعمل.

وأوضح أن تدخل الأصوات ربما يؤدي إلى التشويش، ولا يمكن القيام بأعمال جذرية هائلة التأثير في أوقات زمنية قياسية، مشددا على أن مصر في مرحلة انطلاقة جديدة بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».