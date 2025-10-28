محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار ويؤكد: جاهزية تامة وتنسيق ميداني متكامل

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطة الاستعداد لموسم الأمطار، وموقف أعمال تطهير شبكات الصرف والمصارف والبالوعات بمختلف المراكز والمدن، لضمان انسياب حركة المياه وسرعة تصريفها عند سقوط الأمطار، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص المحافظة على تحقيق الجاهزية الكاملة لموسم الشتاء.

واستعرض المحافظ التقارير المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الري، والتي تناولت نسب تنفيذ خطة التطهير وتوزيع فرق الصيانة والطوارئ على مستوى المحافظة.

ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير قبل بدء موسم الشتاء بوقت كافٍ، مع المتابعة اليومية لأعمال التسليك وتنظيف البالوعات، خصوصًا في المناطق الحيوية وأماكن تمركز الخدمات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية استمرار التنسيق الميداني المتكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة على مدار الساعة، بالتعاون مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية للمعدات.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف وتطهيرها المستمر يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التكليفات بدقة لضمان عبور موسم الأمطار بأمان دون تأثير على حياة المواطنين أو المرافق والخدمات العامة.

كما وجه بسرعة التعامل مع أي معوقات أو ملاحظات ميدانية خلال أعمال التطهير أو الصيانة، مع تكثيف المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن للتأكد من انتظام الأداء، مشددًا على أن الجاهزية المسبقة خير من التدخل اللاحق، وأن التخطيط الاستباقي هو الضمان الحقيقي لسلامة المواطنين.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد بين جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية لتنفيذ خطة الاستعداد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء لتحقيق أعلى درجات الجاهزية لحماية المواطنين والمنشآت من أي تقلبات جوية محتملة.