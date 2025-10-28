وصلت إلى منطقة الانتظار قرب معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 33 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، مقدَّمة بتبرع من بيت الزكاة الكويتي دعمًا للأشقاء في قطاع غزة.

وجرة إدخال 10 شاحنات من القافلة من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها للجانب الفلسطيني، على أن تدخل الشاحنات المتبقية تباعًا وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع الجهات المصرية.

وتتألف القافلة الكويتية من 19 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، و14 أخرى محمّلة بسلال غذائية، في إطار حملة "الكويت بجانبكم" لدعم الشعب الفلسطيني في غزة والتخفيف من معاناته الإنسانية.