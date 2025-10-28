 صحة غزة: 94 شهيدا و344 جريحا منذ بدء وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 3:44 م القاهرة
صحة غزة: 94 شهيدا و344 جريحا منذ بدء وقف إطلاق النار

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 3:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 3:35 م

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 4 شهداء و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,531 شهيدًا 170,402 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي الشهداء 94، وإجمالي الإصابات 344، وإجمالي الانتشال 474.

وأفادت بالتعرف حتى الآن على 75 جثمانًا من أصل 195 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال.

