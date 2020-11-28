يستأنف، اليوم السبت، العمل بمعرض الكتاب المنعقد في دار الأوبرا المصرية.

كان الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد قرر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية يستمر تعليق العمل بمعرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية ليومين، على أن يتم عودة الناشرين يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

وسيتم فتح أبواب المعرض مرة أخرى للجمهور في العاشرة من صباح اليوم السبت ليمتد حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من ديسمبر المقبل.

يذكر أن المعرض كان قد افتتحته د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مساء الخميس الماضي، ويقام المعرض بساحة مسرح الهناجر على مساحة 850 مترا مربعا، بمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

يضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة مثل سلسلة ما التي تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلي والهرم وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة رؤية التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز 5 جنيهات.