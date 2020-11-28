بنك الطعام يتعاون مع «نيفيا مصر» فى توزيع كراتين الطعام على الأمهات المعيلات المتضررات من كورونا

أشاد محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، بدعم القطاع الخاص لمجهودات بنك الطعام فى تنفيذ برامجه ومشروعاته التنموية، مشيرا إلى أن آخر هذه الشركات كانت شركة نيفيا مصر التى تبرعت بقيمة كراتين إطعام فئة 230 جنيها مصريا للأمهات المعيلات التى تضررت من انتشار فيروس كورونا وفقدت وظيفتها.

وأضاف سرحان أنه تم توزيع الكراتين على الأمهات المعيلات لمدة شهرين متتاليين (أكتوبر ونوفمبر 2020) لحين عودتهن إلى وظائفهن أو حصولهن على وظيفة ومصدر رزق جديد، حيث خلال أكتوبر توزيع 2468 كرتونة إطعام على عدد أمهات معيلة، وخلال نوفمبر تم توزيع 2468 كرتونة إطعام من على نفس الأمهات، كما تبرعت شركة نيفيا بعدد 4980 علبة كريم نيفيا ليتم توزيعها مع كراتين الإطعام على الأمهات المعيلات.