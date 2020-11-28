للمرة الثانية، تجبر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تأجيل منتدى "هومبولت" فى برلين، التي تعود جذور هذا المنتدى إلى غرفة الفن البروسي القديم، التي كانت موجودة أيضا في قصر برلين والتي تم تأسيسها في منتصف القرن الـ16، وتتضمن اثنين من المؤسسات الفنية، "متحف الأعراق البشرية" و"متحف الفن الآسيوي".

وأرجأ "منتدى هومبولت" في برلين، وهو مجمع متحفي جديد ضخم في إعادة بناء جزئية للقصر الملكي البروسي؛ بسبب تمديد الإغلاق الوبائي الألماني.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية ومجلس مدينة برلين أن قيود الإغلاق، والتي تشمل إغلاق المتاحف، ستظل سارية حتى 22 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن يفتح منتدى هومبولت أبوابه للجمهور في 17 ديسمبر، وبدلا من ذلك، ستبث مناظرة مباشرة لداخل المبنى ولمعارضه، وذلك من الساعة 7 مساء يوم 16 ديسمبر المقبل.

وقال هارتموت دورجيرلوه، مدير عام المنتدى -في بيان- "الزيارة الجسدية غير ممكنة في الوقت الحالي للأسف، لكننا مع ذلك نود الاحتفال باستكمال منتدى هومبولت"، فقد تم تأجيل الافتتاح، الذي كان مقررا مبدئيا في خريف 2019، مرتين، أولا بسبب التأخير في البناء، ثم مرة أخرى بسبب الوباء.

وكانت الخطة هي الافتتاح على مراحل من ديسمبر 2020 حتى صيف 2021، مع افتتاح معرض للأطفال ومعرض تفاعلي حول تاريخ برلين واتصالاتها العالمية في يناير. المرحلة الأخيرة هي افتتاح المتحف الإثنولوجي ومتحف الفن الآسيوي المقرر إجراؤه في الصيف.

ويهدف المجمع الثقافي الجديد، في قلب مدينة "برلين" الألمانية، إلى تنظيم حوالي 1000 حدث سنويا ويتوقع أن يستقبل ما يصل إلى 3 ملايين زائر سنويا.