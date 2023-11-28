الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصري والقطري إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة

عبرت الفصائل الفلسطينية، عن تقديرها للدورين المصري والقطري إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وفي بيان مشترك أصدرته صباح الثلاثاء، دعت الفصائل الفلسطينية لوقف شامل للحرب الوحشية على غزة.



كما وجهت مناشدة لمصر باستقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج.



وأكّدت الفصائل في الوقت نفسه، أنها تتابع الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي للهدنة المؤقتة في قطاع غزة، داعية لإلزامه بوقفها.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.



وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.



وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.