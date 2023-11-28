شولتس يتعهد ببذل كل الجهد من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في غزة

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن تبذل حكومته كل جهدها من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في قطاع غزة.

وخلال إلقائه بيان الحكومة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أعرب شولتس عن شعوره بالارتياح حيال إطلاق سراح أشخاص كانوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن: "وجود العديد من الألمان بين من تم إطلاق سراحهم يعد سببا آخر للفرحة"، ووجه المستشار الألماني الشكر إلى كل الذين عملوا من أجل مصير المحتجزين "من خلال دبلوماسية دؤوبة".

وأضاف شولتس أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بأكثر من 100 امرأة ورجل وطفل، وأردف أن هؤلاء أيضا "يجب أن يتم إطلاق سراحهم دون إبطاء"، وقال إن "الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة الإسهام في هذا بكل قوة".

كانت حركة حماس أطلقت سراح 11 محتجزا بينهم ألمانيان مساء أمس الاثنين، بهذا يصل عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم من جانب حماس إلى 69 شخصا منذ يوم الجمعة الماضي بينهم عشرة ألمان يحملون جنسية مزدوجة.

وكان تم تمديد الهدنة أمس بين حماس وإسرائيل ليومين آخرين الأمر الذي يبعث الأمل في الإفراج عن مزيد من المحتجزين.