 الدوري الفرنسي مهنئا مصطفى محمد بعيد ميلاده: رامي الأسهم في شباك الخصوم - بوابة الشروق
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الدوري الفرنسي مهنئا مصطفى محمد بعيد ميلاده: رامي الأسهم في شباك الخصوم

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 2:36 م

هنأ الدوري الفرنسي مصطفى محمد، نجم نانت ومهاجم المنتخب الوطني، بعيد ميلاده الـ26.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ مصطفى محمد، مصحوبة بتعليق:" رامي الأسهم في شباك الخصوم.. عيد ميلاد سعيد للفرعون المصري".

وبدأ مصطفى محمد طريقه في عالم الاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الصيفية قادما من الزمالك لصفوف جالاتا سراي، ثم أعير إلى نانت الفرنسي من الفريق التركي، قبل أن يستقر نانت على تفعيل بند الشراء وضمه بصفة نهائية.

ويعيش مصطفى محمد حالة من التألق مع نانت في الموسم الحالي بتسجيله 5 أهداف رغم غيابه عن التهديف في الجولات الماضية.

 


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