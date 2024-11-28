 الاتحاد يهزم الأهلي ويتوج بكأس سوبر السلة - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2024 8:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد يهزم الأهلي ويتوج بكأس سوبر السلة

محمود باهي
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 8:36 م

توج فريق الاتحاد السكندري بكأس السوبر لكرة السلة بعد الفوز 87-84 على الأهلي بعد مباراة ماراثونية، اليوم الخميس، في البحرين.

أنهى الأهلي الفترة الأولى متقدما بنتيجة 27-21، ورد زعيم الثغر بالتفوق 44-41 بنهاية الفترة الثانية من المباراة.

واستعاد الأهلي تفوقه بنهاية الفترة الثالثة بفارق سبع نقاط بنتيجة 65-58.

وامتد اللقاء لشوط إضافي بعد انتهاء الفترة الرابعة بالتعادل 73-73، واستمر التعادل بنتيجة 80-80 ليحتكم الفريقان لشوط إضافي ثان.

وحسم الاتحاد اللقب بتقدمه 87-84 في الشوط الإضافي الثاني، ليتوج زعيم الثغر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه مقابل لقب وحيد للأهلي.

كما جمع الاتحاد السكندري بذلك ثلاثية الدوري وكأس مصر والسوبر، وتأهل للمنافسة على كأس السوبر المصري البحريني الذي سيقام بعد غد السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك