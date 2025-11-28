متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مختلف محافظات مصر، جاء بالتعاون مع الجانب الإيطالي، في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن هذه المدارس تمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، حيث تقوم الشركات الكبرى العاملة في صناعات محددة بتدريب الطلاب، مما يضمن مستوى عالٍ من الجودة في التعليم النظري والعملي على حد سواء.

ولفت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يركز على تطوير المناهج التدريبية في عدد من الصناعات ذات الأولوية لمصر، وتأهيل الطلاب ليصبحوا قادرين على نقل الخبرات لاحقًا كمدرسين للجيل الجديد، كما يحصل الطلاب على شهادات معترف بها دوليًا تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها.

وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تُركز على قطاعات اقتصادية ذات أولوية بهدف إعداد كوادر ماهرة تمتلك العلم والمعرفة الفنية اللازمة لسوق العمل، مضيفًا أن بعض التخصصات ستتيح للطلاب الالتحاق بالجامعة لاحقًا.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تشمل تحمل جزء من تكلفة التدريب، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي لضمان وجود عمالة مدربة تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر.

وتابع أن هذا توجه لتعميم هذه التجربة في جميع المحافظات، مع الحرص على تنفيذ البروتوكولات مع الجانب الإيطالي ودول أخرى في أقرب وقت ممكن، بما يعزز جودة التعليم الفني ويدعم الاقتصاد الوطني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حضر مراسم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، وذلك بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى.