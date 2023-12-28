رئيس حزب الخضر الألماني يعرب عن معارضته لإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية

أعرب أوميد نوريبور رئيس حزب الخضر الألماني، عن معارضته لإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى البلاد.

وقال نوريبور، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ببرلين: "لا أعتقد أن هناك حاجة للخدمة العسكرية الإجبارية".

وأوضح نوريبور، ردا على سؤال مماثل: "لن أستبعد أي شيء الآن؛ لأن ذلك لن يفيد أبدا، حيث إن الوقت الحالي غير مستقر لدرجة لا تسمح بذلك.. ولكنني لا أريد أن يحدث ذلك أبدا".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، إنه يبحث نماذج للخدمة الإلزامية في ضوء نقص الأفراد بالجيش الألماني، مستشهدا بالنموذج السويدي.

وأوضح بيستوريوس: "هناك (في السويد) يتم تجنيد جميع الشباب والشابات، ثم ينتهي الأمر باختيار مجرد عدد منهم لأداء الخدمة العسكرية الأساسية. وما إذا كان من الممكن تصور شيء مثل هذا هنا أيضا، يعد جزءا من هذه الاعتبارات".

وتم تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية بألمانيا في عام 2011، بعد 55 عاما من تطبيقها.