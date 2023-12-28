تحالف كردي أمريكي يقتل قياديا بارزا في داعش بسوريا

قال بيان لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، إن عملية مشتركة قامت بها قوات الأمن الداخلي بقيادة كردية وقوات التحالف بقيادة أمريكية قتلت مسئولا بارزا بتنظيم داعش.

وأضاف البيان أن العملية، التي جرت ليل الأربعاء، أسفرت عن مقتل أبو عبيدة العراقي المعروف بأبي معاوية. وقالت قسد إنه مواطن عراقي مسؤول عن التخطيط للأعمال الإرهابية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن عملية القتل، وأضاف أن زوجة العراقي قد قتلت أيضا في العملية.

وذكر المرصد السوري أن العراقي وزوجته كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد القوات العسكرية في مخيم الهول، حيث عثر بحوزتهما على أسلحة ومخازن وأجهزة محمولة.

وكان قد تم نشر قوات أمريكية في سوريا في عام 2015 لدعم أكراد سوريا وحلفائهم في القتال ضد داعش.

ويضم مخيم الهول، الذي يسيطر عليه الأكراد، الكثير من العائلات التي تنتمي لداعش، بما في ذلك بعض المواطنين الأجانب.

يشار إلى أن تنظيم داعش سيطر لسنوات على مناطق واسعة في سوريا التي مزقتها الحرب والعراق المجاور. وفي يونيو 2014، أعلن التنظيم ما يسمى بالخلافة وزعم قيادته لما يسمى بالجهاد العالمي.