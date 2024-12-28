متحدث الحكومة: لدينا خطة طموحة لتطوير 65 مصنعا للغزل والنسيج على مستوى الجمهورية

في جولة تفقدية شملت عددًا من مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ تقدم الأعمال في المشروع القومي الذي تنفذه الدولة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، وقد شهدت الجولة تفقد أعمال التأهيل ورفع الكفاءة في المصانع القائمة، بالإضافة إلى معاينة المصانع الجديدة؛ بهدف إعادة هذه الصناعة العريقة إلى سابق عهدها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى قلعة صناعية تمثل «مسار فخر لكل المصريين»، منذ عام 1927، مشيرا إلى سعي الدولة منذ عام 2014 لتطويرها في إطار خطة شاملة لدعم الصناعة المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن «اليوم نستعيد ونطور شركة مصر للغزل والنسيج»، مشيرا إلى وضع الحكومة خطة شاملة لتطويرها على 3 مراحل؛ «شهدنا اليوم انتهاء المرحلة الأولى بنسبة 100%» لمجموعة من مصانع «غزل 1»، والتي تمثل 45% من استثمارات قطاع صناعة الغزل والنسيج، بإنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 أخرى.

وأكد أن المرحلة الثانية من الخطة ستنتهي في منتصف عام 2025، في حين ستنجز المرحلة الثالثة بنهاية عام 2025.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف 65 مصنعًا على مستوى الجمهورية، بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل، مضيفا أن «الإنتاج مستمر» بالفعل؛ لكن الشركة تتوسع في عمل منتجات وموديلات جديدة لزيادة إنتاجيتها من المفروشات والملابس الجاهزة.

وشدد على أن الحكومة «مستمرة في متابعة افتتاح المزيد والمزيد من المصانع بكافة الصناعات»؛ من أجل تطوير المصانع القائمة، أو إنشاء مصانع جديدة عن طريق دعم القطاع الخاص لافتتاح مشروعات جديدة.