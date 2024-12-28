 إيلون ماسك يبرر دعوته للتصويت لحزب البديل الألماني اليميني المتطرف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيلون ماسك يبرر دعوته للتصويت لحزب البديل الألماني اليميني المتطرف

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 7:01 م

جدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوته للألمان للتصويت لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات المقبلة.

وكتب ماسك في مقال في طبعة غد الأحد من صحيفة "دي فيلت" الألمانية،فى باب مقالات الضيوف ، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مسبقا: "إن البديل من أجل ألمانيا هو آخر شعاع أمل لهذه البلاد".

وكتب ماسك الأسبوع الماضي تعليقا موجزا عبر منصة إكس التي يملكها جاء فيه: "البديل من أجل ألمانيا هو وحده من يمكنه إنقاذ ألمانيا".

وشرح ماسك في مقاله أنه يعتقد أن البديل من أجل ألمانيا يتبنى المواقف السليمة والصحيحة في قضايا التعافي الاقتصادي وإمداد الطاقة وكبح الهجرة. كما أنه يرى أن الحزب ملتزم بما يسميه "الواقعية السياسية".

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