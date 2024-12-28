الحكومة: تدشين سوق اليوم الواحد يأتي لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة تدشين سوق اليوم الواحد جاءت نتيجة ما رصدته الجهات المعنية من وجود زيادات غير مبررة في أسعار السلع؛ بسبب تداولها عبر الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك النهائي.

وأضاف في تصريحات لقناة «Extra News»، الجمعة، أنَّ الزيادات غير المبررة تثقل كاهل المواطنين، لافتا إلى تطبيق تجربة سوق اليوم الواحد في الكثير من الدول، من خلال تخصيص ساحة لعرض السوق لمدة يوم أو يومين في نهاية الإجازة الأسبوعية؛ لتمكين صغار المنتجين من عرض منتجاتهم بأسعار بسيطة وجودة عالية.

وأعلن عن تنفيذ 9 أسواق جديدة في محافظات أخرى؛ بهدف توفير فرصة جيدة للمواطنين للحصول على السلع على مدار الأسبوع بأسعار بسيطة أقل من نظيرتها في الأسواق الأخرى.

وأكد أن تطبيق التجربة في مصر حقق نجاحا، مشيرا إلى نجاح وزارة التموين في توفير وإتاحة السلع في «سوق اليوم الواحد» بـ 15 محافظة بواقع 18 سوقا، بالتنسيق مع 50 شركة بينها 26 شركة قطاع خاص.