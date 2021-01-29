متحدث نتنياهو: جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين بالسفارة في نيودلهي بخير

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفر جندلمان، إن وزارة الخارجية أفادت بوقوع انفجار، قبل قليل، قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.



وأضاف، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، أنه لم تقع أي إصابات جراء الانفجار، مؤكدًا أن مبنى السفارة لم يتضرر.



ولفت إلى أن جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين وطاقم السفارة بخير، مضيفًا أن السلطات الهندية تحقق في ملابسات الانفجار وتتواصل في هذا الشأن مع مسؤولين إسرائيليين.



وكانت، قد أعلنت قناة «NDTV» الهندية، فس وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مدينة نيودلهي الهندية، موضحة أنه لم يسفر عن الانفجار وقوع أي إصابات.







الخارجية الإسرائيلية: وقع قبل قليل انفجار قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي. لم تقع أي إصابات ومبنى السفارة لم يتضرر. جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين وطاقم السفارة بخير. السلطات الهندية تحقق في ملابسات الانفجار وتتواصل في هذا الشأن مع مسؤولين إسرائيليين. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 29, 2021