 إسرائيل: ‏لا إصابات بشرية في حادث الانفجار بالقرب من سفارتنا بالهند - بوابة الشروق
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إسرائيل: ‏لا إصابات بشرية في حادث الانفجار بالقرب من سفارتنا بالهند

الخارجية الإسرائيلية - ارشيفية
الخارجية الإسرائيلية - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 5:15 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 5:15 م
أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الهند، دون وقوع إصابات بشرية.

وحسبما نشرته الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، فإن السلطات المحلية تحقق في ملابسات الانفجار وتطلع المسؤولين الإسرائيليين.

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة كافة.

وكانت، قد أعلنت قناة «NDTV» الهندية، فس وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مدينة نيودلهي الهندية، موضحة أنه لم يسفر عن الانفجار وقوع أي إصابات.

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