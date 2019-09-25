قال الإعلامي عمرو أديب إن العلاقات المصرية السعودية كيان ضخم به تفاصيل عديدة ولا يمكن النيل منها، واصفًا إياها بأنها «جبل راسخ منذ مئات السنين لا يمكن هزه وتحتاج كتبًا للحديث عنها، فضلًا عن أنها ليست مجالًا للبحث أو التمحيص».

واستنكر أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، محاولات البعض الاصطياد والتنمر بعيدًا عن حفل توزيع جوائز Joy Awards، مؤكدًا أن الحفل ضخم وشيء يدعو إلى الفخر.

وتساءل عن سبب التنمر بالإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد مطالبتها النجم العالمي جون ترافولتا زيارة مصر، قائلًا: «عملت شيء وطني جدا لا أستطيع أن أعمله، راحت لجون ترافولتا وقالت له ما تيجي مصر، هي دي قليلة وحاجة وحشة؟».

ولفت إلى تعجبه من هجوم البعض على الفنان حسن الرداد بعد تصريحه الخاص بأنه «يحب أن يعيش في السعودية»، مضيفًا: «إيه المشكلة هل قال يحب يعيش في حاجة وحشة؟ كل العرب أوطاني، أنا أحب أعيش في رياض محمد بن سلمان كما أحب العيش في قاهرة عبدالفتاح السيسي».

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز Joy Awards أقيم، ليلة الخميس الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك للاحتفاء بصناعة الترفيه في العالم العربي، وبحضور أبرز النجوم العرب والعالميين.

وتم تكريم ومنح جوائز لعدد كبير من النجوم في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والرياضة والمؤثرين، الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي.