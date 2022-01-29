حزب الخضر الألماني ينتخب قيادة جديدة اليوم السبت

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ينتخب حزب الخضر قيادة جديدة له في مؤتمر حزبي يوم اليوم السبت.

ويعتبر الثنائي الأوفر حظا لقيادة الحزب هما العضوان بالبرلمان الألماني "بوندستاج" أوميد نوريبور وريكاردا لانج.

ونظرا لإصابة لانج بعدوى كورونا فلن يكون من الممكن التواصل مع الحاضرين إلا رقميا.

يشارك عدة مئات من المندوبين في مؤتمر الحزب عبر الإنترنت.

تلتقي دائرة أصغر من كبار السياسيين في الحزب داخل صالة فيلدورم للمسابقات الرياضية في برلين.

كما سيتم إعادة انتخاب الأعضاء الآخرين في المجلس التنفيذي الاتحادي، كما تم التخطيط لانتخاب مجلس الحزب.

وما يزال يتعين تأكيد الانتخابات عبر إرسال خطاب.

وفي بداية مؤتمر الحزب اليوم الجمعة كان لابد من توديع زعيمي الحزب المنتهية ولايتهما أنالينا بيربوك وروبرت هابيك بعد أربع سنوات في المنصب.

تتولى بيربوك وزارة الخارجية في ائتلاف إشارة المرور الحاكم ويتولى هابيك وزارة الاقتصاد وحماية المناخ.