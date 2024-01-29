صلاح محسن يقترب من المصري البورسعيدي

اقترب صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، من الانتقال إلى المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

وكشف مصدر بالنادي المصري عن اقتراب صلاح محسن من الانتقال للفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، والمفاوضات متقدمة بين الناديين بناء على طلب من علي ماهر، المدير الفني للفريق، والذي قرر أبرام التعاقد مع اللاعب.

ومن المقرر أن يتعاقد المصري مع صلاح محسن بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بعد تعاقد الفريق مع وسام أبو علي، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.