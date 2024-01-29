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الصين تشدد قواعد إقراض الأوراق المالية لدعم سوق الأسهم

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 1:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 1:14 ص

أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية اليوم الأحد أن الصين ستوقف إقراض بعض الأسهم للبيع على المكشوف اعتبارا من غدا الاثنين، في خطوة تستهدف دعم أسواق الأسهم المتراجعة في البلاد.

وقالت بورصة شانغهاي وبورصة شنتشن للأوراق المالية في بيانين منفصلين عقب بيان لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنه لن يتم السماح للمستثمرين الاستراتيجيين بإقراض الأسهم خلال فترات الوقف المتفق عليها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب التراجع المثير للقلق للأسهم الصينية، حيث فقد مؤشر "ام اس سي اي" الصيني 60% من الذروة التي وصل إليها في فبراير 2021.


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