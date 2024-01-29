سيد معوض: حزين بسبب ضياع هيبة منتخب مصر في إفريقيا

قال سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق، إنه حزين على ضياع هيبة منتخب مصر في أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن كل المنتخبات كانت تخشى مواجهة الفراعنة في الماضي.

وودع منتخبنا الوطني منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا تصريحاته متضاربة منذ بداية البطولة، ولا أحد يفهم ماذا يريد، حتى فنيا في المباريات كل التغييرات عليها علامات استفهام".

وأضاف: "من الممكن أن نكون حققنا استفادة كبيرة من أمم إفريقيا، وأن نجهز للاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، لكن فيتوريا لم يفعل أي شيء مطلقا من أجل تجهيز جيل جديد، ونحن نعاني فنيا بشكل واضح، قمنا بضم لاعبين لا تستحق التواجد مثل فتوح ومحمد صبحي وعلي جبر ومحمود حمادة ولم يكونوا جاهزين فنيا مطلقا".

وواصل: "لا يفرق معي رحيل فيتوريا أو اتحاد كرة القدم، لكننا لم نسمع عن وجود مشروعات طويلة الأمد من أجل نهضة الكرة المصرية، لو لم نتخذ قرارات لإصلاح الملاعب والمسابقات ومنظومة الكرة المصرية فلن نتحرك خطوة للأمام، لو كنا كسبنا فقط اليوم كان سيكمل فيتوريا مسيرته بشكل طبيعي، مع أنني أرى أنه لو كان كسب البطولة لابد من رحيله أيضا لأنه لم يطور أي شيء مطلقا".

وزاد: "خسرنا البطولة وأيضا لم نكتشف جيلا جديدًا لكرة القدم المصرية، لا يوجد عناصر ظهرت مع فيتوريا مطلقا، هناك عناصر انضمت وهي بعيدة عن الجاهزية الفنية، وسط حالة ارتباك واضحة في التشكيل الذي يشارك في كل مباراة، وضغوط تعرض لها من الإعلام والجمهور بمشاركة لاعبين مثل مروان عطية، ولا أعرف لماذا يشارك فتوح مباراة ويجلس أخرى رغم أنه غير جاهز فنيا".

وأضاف: "سندخل في أزمة جديدة بعد كأس الأمم حال رحيل فيتوريا، وسنظل نبحث عن مدرب جديد، والبعض سيقول لابد من مدرب مصري وأخر يتمسك بالأجنبي، لكن الأهم هو تطبيق الأفكار، أتمنى أن نرى مديرًا فنيًا للاتحاد قادر على إعادة الانضباط للمسابقات الخاصة بالناشئين والشباب، الأزمة ليست في مدرب، لكن نريد أن نعمل للصالح العام".

وواصل: "يجب أن يكون هناك حلول لمنظومة الكرة المصرية، علينا إعداد اللاعبين بشكل أفضل، خصوصا إننا نعاني منذ سنوات، فاللاعب يشارك في مباريات بدون جمهور، ويجب اختيار رئيس اتحاد قوي لإدارة المنظومة، وأن يكون هناك خطة شاملة لتطوير الكرة المصرية مثلما حدث في المغرب".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أخطأ بشكل واضح عندما اعتمد على مدربين من مدارس مختلفة لمنتخب مصر الأول والأوليمبي، موضحًا أنه لا يوجد أي تنسيق بينهما طوال الفترة الماضية، ولذلك لم نرٍ أي لاعب شاب ظهر على الساحة مع المنتخب الأول في أمم إفريقيا.

وأوضح أن منتخب مصر لم يظهر بشكل جيد أمام الكونغو، وطوال الشوط الثاني كان هناك حالة بطيء واضحة، ولم يكن هناك ثقة مطلقا في تحقيق المكسب، بل أن الجميع كان فاقدا للأمل في البطولة حتى لو كنا صعدنا بركلات الترجيح ووصلنا لمواجهة غينيا.

وأتم: "منشور المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، هو بداية لما سيحدث خلال الأيام المقبلة، الكل سينشغل بأمور تافهة وينسى الأزمة الكبرى".