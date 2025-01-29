سيميوني: أبحث عن التأهل المباشر في دوري أبطال أوروبا

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني أنه يبحث عن التأهل المباشر للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فريق سالزبورج النمساوي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سالزبورج، لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال دييجو سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لا نفكر في أي شيء آخر غير مباراة الأربعاء، ونريد أن نفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة، وسنواجه فريقًا شابًا ويتحلى بالنشاط".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "المباراة مهمة للغاية ونريد اللعب في المناطق التي سنشكل منها خطورة.. عندما بدأ النظام الجديد للبطولة كنا نأمل في الوجود بين أفضل ثمانية فرق.. الأمر صعب وسيظل صعبًا. وسنواجه صعوبات".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج للفوز أمام سالزبورج للتأهل المباشر للدور ثمن النهائي من البطولة.