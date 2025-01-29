خالد الحلفاوي: والدي كان زاهداً في أضواء المهرجانات والريد كاربت

أكد المخرج خالد الحلفاوي، النجل الأكبر للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، أن علاقة والده بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" وقدرته على جذب جمهور تجاوز 7 ملايين متابع، ونشر 174 ألف تدوينة، رغم كونه من جيل قديم، ليست اهتمامًا عابرًا، بل تعود إلى اهتمامه المبكر بالتكنولوجيا منذ ظهور الكمبيوتر المكتبي "PC" والإنترنت.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كان حريصًا على تعلم استخدام الإنترنت وكل مجالات التكنولوجيا ومواكبتها".

وأشار إلى أن "تفاعل الجمهور مع الفنان الراحل كان بسبب آرائه العاقلة المتزنة؛ فلم يكن شديد الانفعال ولا متذبذبًا في مواقفه، مما أكسبه جماهيرية واسعة على موقع إكس، واستطاع جذب فئات عمرية مختلفة".

وتابع: "أدركت أن أبي أصبح نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي عندما بدأ الناس يقابلونني، ولا يسألون عن أدواره الفنية بل عن تدويناته على موقع إكس، وخاصة عن النادي الأهلي وكرة القدم. حينها أيقنت أنه أصبح نجمًا في عالم آخر إلى جانب فنه. أنا شخصيًا لست مهتمًا بكرة القدم مثل والدي، بينما أخي وليد هو الأكثر شغفًا بها".

وعن قلة ظهوره في المهرجانات والبرامج الإعلامية، علق قائلًا: "هو يرى نفسه ممثلًا فقط، زاهدًا عن أجواء المهرجانات والنجومية والسجادة الحمراء. هو يستمتع فقط بالتمثيل، وأنا أشبهه في هذا الأمر، فلا أحب الأضواء المحيطة بالعمل".